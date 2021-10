Share on Twitter

Equitazione. Si è concluso il trofeo circuito Molise. Il Team Cassandra Equitazione si è aggiudicato diverse posizioni. I più piccoli nella LP20 si sono qualificati al quarto posto con Alice Palma su Brigitte. Nella LP40 primo posto per Alessia Circello su Vosco’s freedo, secondo Antonello Del Rosso su Vosco’s freedom, quarto posto Lorenzo Galasso su Brigitte, a seguire Biagio Iacobucci e Arianna Mignogna entrambi su whisky e settimo posto Irene Trotta su Brigitte.

Terzo posto nella LP 60 per Biagio Iacobucci su Aura, quarto postoNatalia Valente su Aura e quinta Ludovica Ruggiero su Aura. Nella categoria L60 al primo posto si è qualificata Sveva Lanza su Quiti Vanitas, a seguire Francesca D’Andrea su Luendo, terze ex aequo Noemi Romano su Luendo e Arianna Cocca su Boreal.

Nella B80 successo per Melissa Tacchio su Quite Vanitas. Affermazione nella B 100 per Naomi Felice su Heritier du Faraud.