Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Su 476 tamponi processati sono 12 i nuovi positivi: 2 rispettivamente di Bojano, Duronia, Isernia, Santa Croce di Magliano e Termoli e 1 di Campobasso e Jelsi. Tasso di positività al 2,5%. Da registrare anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive, un paziente di Campobasso. Salgono a 7 le persone in cura con Covid al Cardarelli, di cui 1 in Terapia Intensiva e 6 in Malattie Infettive. Non si registrano dimissioni né decessi. Nessun nuovo guarito. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 114.