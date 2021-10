Share on Twitter

Da registrare un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore a Isernia sulle intenzioni di Castrataro che, in una prima fase, sembrerebbe orientato a partire con una giunta a quattro, tenendo fuori dall’esecutivo il Pd, perchè il partito di Facciolla ancora non avrebbe fatto le sue scelte sui nominativi degli assessori. Perciò per ora si partirebbe con due eletti, Vinci e Iannone, e due tecnici esterni.