Importanti novità dal mondo delle Bocce nella nostra regione. La formazione di 1^ Categoria della Bocciofila Monforte Campobasso ha vinto 5-3 contro la Viterbese la finale d’andata di raggruppamento ai Campionati di Società. Sabato 30 il ritorno a Viterbo per decretare chi, tra la squadra molisana e quella laziale, prenderà parte alla final four scudetto di Bergamo. C’è grande attesa per l’incontro di sabato prossimo, un appuntamento storico per il team campobassano che ha la possibilità di approdare tra le prime quattro società d’Italia nella categoria di appartenenza. Quasi fuori, invece, il team di 3^ Categoria sempre della Bocciofila Monforte Campobasso, che ha perso 8-0 a Cosenza. Il ritorno, in Villa de Capoa, dovrebbe essere quasi una formalità per i calabresi.