Arrestate le due donne che a maggio scorso tentarono di rapinare, in modo efferato, un’anziana a Campobasso.

All’alba di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare restrittiva nei confronti delle due giovani indagate ritenute responsabili, ognuno per parte e ruolo di competenza, di tentata rapina aggravata in concorso e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio contestato alle due donne è, appunto, quello relativo ad una cruenta tentata rapina ai danni di una anziana del capoluogo.

Alle 10, nel Comando Provinciale di Campobasso, si terrà una conferenza stampa per illustrare dettagli dell’operazione, che ha portato anche a perquisizioni nelle abitazioni delle arrestate .