Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Su 691 tamponi refertati sono 24 i nuovi positivi riscontrati: 14 di Campobasso, 3 di Casacalenda e 1 rispettivamente di Duronia, Gildone, Petacciato, Roccasicura, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Termoli. Tasso di positività al 3,47%.

Come confermato anche da Mino Dentizzi, Presidente della Casa Riposo Pistilli di via Delle Frasche, nel capoluogo, sono stati registrati altri 10 contagi nella struttura: 8 anziani e 2 operatori, tutti asintomatici.

Nel bollettino dell’Asrem c’è anche un guarito. Non ci sono decessi, né nuovi ricoveri e nessun dimesso.

Al Cardarelli restano 6 pazienti con Covid in cura di cui sempre 1 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 102 in Molise.