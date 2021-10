Ancora furti in abitazione nei comuni di Trivento e Salcito: presi di mira un frantoio e un’abitazione privata. Nel fine settimana, in contrada Pozzo Comune, a poca distanza dal centro urbano di Trivento, i malviventi si sono introdotti in un noto frantoio, manomettendo una apertura. Qualche giorno fa, invece, in contrada Pietravalle del Comune di Salcito, i ladri sono entrati in una abitazione privata, approfittando dell’assenza dei proprietari. Il bottino, di entrambe le incursioni, sembra essere stato irrisorio, ma resta il fenomeno dei furti che non trova una soluzione. Da questa estate si ripetono, senza soluzione di continuità, episodi malavitosi: solo a Trivento dal mese di luglio si sono registrati oltre 20 furti. Le forze dell’ordine hanno intensificato il controllo del territorio e si spera che il fenomeno possa regredire, fenomeno che interessa un po’ tutto il territorio regionale.