Non solo l’eccellenza dell’industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l’impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica: ogni anno insieme ai venticinque neo Cavalieri del Lavoro vengono premiati al Quirinale anche i migliori studenti d’Italia: sono gli Alfieri del Lavoro. Il premio è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. La cerimonia si è tenuta questa mattina al Quirinale con la premiazione di 50 Alfieri del Lavoro: i 25 selezionati per il 2021 e i 25 selezionati nel 2020. Lo scorso anno la cerimonia è stata infatti rinviata per le ragioni legate all’emergenza sanitaria. Il riconoscimento è andato anche a due molisani, si tratta di Marco Romano e Valeria Antonella Di Teodoro