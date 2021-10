Grande successo per l’atleta isernino Luca Corrado all’ evento Alicante NPC European championship, la gara più impressionante d’Europa dell unica federazione ifbb pro league, la più prestigiosa al mondo, in cui Luca ha guadagnato di diritto l’accesso al Mr Olympia ifbb, essendosi qualificato tra i top 5 nella pro qualifier.

Tra i risultati ottenuti nella competizione internazionale risultano anche: Mr Olympia amateur Italy accesso alla procard, 3 posto e San marino pro accesso alla procard, 1 e 3 posto.

Grande gioia e soddisfazione da parte dell’atleta Luca Corrado che anticipa: “Farò Mr Olympia amateur Egypt al Cairo, con accesso al professionismo, in cui per i vincitori c è la possibilità di gare future nel circuito Pro, sperando di portare il professionismo di questa disciplina per la prima volta nel nostro Molise”.