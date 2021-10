Tornano a scendere i contagi in Molise. L’ultimo bollettino Asrem riporta un solo positivo, una persona di Campobasso, emerso dai 296 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta allo 0,33%. Migliora la situazione ospedaliera, con un paziente spostato da Malattie infettive ad un reparto no Covid. I ricoverati scendono così a 6, di cui 5 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. Buone notizie arrivano anche dai guariti, 21 in totale, che fanno scendere a 79 il numero degli attualmente positivi.