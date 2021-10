Si era allontanato da casa nei dintorni dell’abitazione dei suoi proprietari, vicino al bivio di Busso, ma è caduto in un burrone. Ad indicare il punto esatto ai padron i in cui il cane era caduto è stato suo figlio, il cucciolo Hermes. Scattato l’allarme, sono arrivate in soccorso le Guardie ecologiche che si sono prodigate per recuperare il cane, un pastore tedesco di 12 anni. Al termine di una operazione lunga e faticosa, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Con i cani che si sono rincontrati e i padroni che hanno ringraziato le Guardie per l’impegno e la sensibilità dimostrati.