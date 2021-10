La prima prova interregionale Under 14 disputata al PalaMartino di Bari, con la partecipazione di 123 atleti in rappresentanza di 15 società provenienti da Puglia, Basilicata e Molise, ha visto salire sul terzo gradino del podio due spadisti del club TDL Scherma Campobasso: Luca Pertinger nella categoria Ragazzi/Allievi e Manuel Mastrogiorgio fra i Maschietti

Pertinger ha sconfitto nei quarti di finale Simone Toscano delle Lame Azzurre Brindisi per 15-5 ma in semifinale si è arreso col punteggio di 15-6 ad Andrea Dinelli del Club Scherma Bari, destinato a vincere la gara: Dinelli in finale ha infatti superato il compagno di club Matteo De Toma per 15-8. Sul terzo gradino del podio, affianco a Pertinger, anche Aldo Cretì del Club Scherma Lecce. Nella stessa gara da segnalare anche il sesto posto di Alessandro Santella, anch’egli tesserato per la società TDL Scherma Campobasso.

Mastrogiorgio ha eliminato nei quarti di finale Davide Zonno delle Lame Azzurre Brindisi col punteggio di 9-8 ma in semifinale ha ceduto il passo per 10-5 a Natan Gaetani della Virtus Schema Salento, a sua volta sconfitto in finale per 10-7 da Nicolò Giulio Panza del Club Scherma Bari. Terzo posto a pari merito con Mastrogiorgio anche per Davide Mazzotta dell’Accademia Scherma Lecce.

I terzi posti di Luca Pertinger e Manuel Mastrogiorgio rappresentano un buon viatico per la ripartenza della scherma molisana dopo il lungo stop forzato a causa della pandemia di Covid.

Prima prova interregionale Under 14 – Spada Ragazzi/Allievi – Bari, 24 ottobre 2021

Finale

Dinelli (Club Scherma Bari) b. De Toma (Club Scherma Bari) 15-8

Semifinali

De Toma (Club Scherma Bari) b. Cretì (Club Scherma Lecce) 15-9

Dinelli (Club Scherma Bari) b. Pertinger (TDL Scherma Campobasso) 15-6

Quarti di finale

Cretì (Club Scherma Lecce) b. Gennaccari (Club Scherma Lecce) 15-5

De Toma (Club Scherma Bari) b. Santella (TDL Scherma Campobasso) 15-8

Pertinger (TDL Scherma Campobasso) b. Toscano (Lame Azzurre Brindisi) 15-5

Dinelli (Club Scherma Bari) b. Dachille (Club Scherma Bari) 15-5

Classifica (9): 1. Andrea Dinelli (Club Scherma Bari), 2. Matteo De Toma (Club Scherma Bari), 3. Aldo Cretì (Club Scherma Lecce) e Luca Pertinger (TDL Scherma Campobasso), 5. Simone Toscano (Lame Azzurre Brindisi), 6. Alessandro Santella (TDL Scherma Campobasso), 7. Valerio Dachille (Club Scherma Bari), 8. Luigi Gennaccari (Club Scherma Lecce).

Prima prova interregionale Under 14 – Spada Maschietti – Bari, 24 ottobre 2021

Finale

Panza (Club Scherma Bari) b. Gaetani (Virtus Scherma Salento) 10-7

Semifinali

Gaetani (Virtus Scherma Salento) b. Mastrogiorgio (TDL Scherma Campobasso) 10-5

Panza (Club Scherma Bari) b. Mazzotta (Accademia Scherma Lecce) 10-2

Quarti di finale

Gaetani (Virtus Scherma Salento) b. Nitti (Club Scherma Bari) 10-4

Mastrogiorgio (TDL Scherma Campobasso) b. Zonno (Lame Azzurre Brindisi) 9-8

Mazzotta (Accademia Scherma Lecce) b. Barletti (Accademia Scherma Lecce) 10-5

Panza (Club Scherma Bari) b. Tommasi (Virtus Scherma Salento) 10-2

Classifica (8): 1. Nicolò Giulio Panza (Club Scherma Bari), 2. Natan Gaetani (Virtus Scherma Salento), 3. Davide Mazzotta (Accademia Scherma Lecce) e Manuel Mastrogiorgio (TDL Scherma Campobasso), 5. Francesco Tommasi (Virtus Scherma Salento), 6. Davide Zonno (Lame Azzurre Brindisi), 7. Nicola Leone Barletti (Accademia Scherma Lecce), 8. Daniele Nitti (Club Scherma Bari).

Fonte: Ufficio stampa