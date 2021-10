C’è fermento nell’aria a Capracotta in vista delle prossime festività natalizie. Dopo lo stop alle celebrazioni di Natale dello scorso anno, dovuto al dilagare dalla pandemia da Covid, i capracottesi torneranno ad animare le strade di paese con l’accensione delle luci e del presepe.

E non solo. Le prossime settimane saranno anche l’occasione per attivare una campagna di beneficenza a favore delle famiglie SMA (ovvero affette da atrofia muscolare spinale), come comunicato in una nota dalla Pro Loco e da “Amici di Capracotta”: “Torneremo nuovamente a contribuire per il progetto ‘Famiglie SMA‘ con la realizzazione del mercatino di beneficenza. Pertanto, contando sulla collaborazione e la bravura di tutte le mamme, nonne, signore/i e bambini della nostra comunità cominciamo fin d’ora a dar vita ai tanti piccoli lavoretti e a partecipare con rinnovato entusiasmo per la buona riuscita di questa manifestazione che ormai sentiamo nostra! I lavori realizzati andranno consegnati presso la sede della Pro Loco Capracotta entro il 28 Novembre. Inoltre chi volesse da lontano devolvere un’offerta, potrà farlo al seguente IBAN: IT23 C08327405200 0000 0015 704.“