L’associazione Non ti Scordar di me, in Piazza Stazione oggi a Isernia per una raccolta firme speciale: “Vivere con l’alzheimer” . Una firma che aiuterà gli amici dell’associazione a chiedere l’apertura di un centro diurno per ospitare le persone affette da questa patologia.

Il gazebo per la raccolta firme sarà in piazza a Isernia fino alle 19:30.