Quattro nuovi contagi, su 502 tamponi processati, con l tasso di positività allo 0,7%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem. I casi riguardano Campobasso, Civitanova del Sannio, Isernia e Limosano. Ma ci sono anche 8 guariti: due nel capoluogo di regione, 3 a Portocannone , 1 rispettivamente a Campomarino, Guglionesi, San Martino in Pensilis. Gli attualmente positivi sono 94, mentre le persone ricoverate sono 6, di cui 5 in Malattie infettive, una in Terapia intensiva. Non ci sono vittime né nuovi ricoveri. Il contagio dunque sembra rallentare, il Molise dopo il focolaio individuato nei giorni scorsi nella casa di riposo Pistilli di via delle Frasche a Campobasso. Dei 26 contagiati, tra ospiti ed operatori, un anziano si è già negativizzato. La situazione, dunque è sotto controllo e va lentamente normalizzandosi, anche perché i contagiati, sono per la maggior parte asintomatici. Alcuni presentano sintomi lievi. Nel frattempo attorno alla struttura resta il cordone sanitario innalzato con l’ordinanza del sindaco Gravina, firmata poche ore dopo l’esito dei tamponi negativi. Il provvedimento prevede l’isolamento temporaneo della casa di riposo, da cui nessuno, escluse le persone autorizzate, può entrare o uscire. Nel frattempo lo stesso sindaco ha richiesto alla Protezione civile regionale l’allestimento di alcune tende da campo, davanti alla casa di riposo per rendere l’isolamento del personale meno gravoso. Intanto nella giornata di domani gli ospiti e gli operatori della struttura potrebbero essere sottoposti nuovamente a tampone per avere il quadro della situazione più chiaro e capire se il contagio stia rientrando.