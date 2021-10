Carabinieri in azione per garantire il rispetto delle regole, nel fine settimana. Gli uomini della Compagnia di Bojano hanno eseguito una serie di controlli sul territorio, con particolare attenzione sui luoghi frequentati dai giovani. Un 24enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, altre sostanze stupefacenti sono state rivenute nella sua abitazione. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre a Bojano, dietro diverse segnalazioni da parte dei residenti, hanno sorpreso un 19enne del posto che aveva scambiato la zona della Cattedrale per un orinatoio. Nei suoi confronti è scattata una multa molto salata.