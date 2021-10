Share on Twitter

Share on Facebook

Si sta svolgendo presso la Villa Comunale di Isernia una manifestazione pacifica a sostegno delle migliaia di persone che in questi giorni presidiano Triste per la “libertà e per la cancellazione del Green Pass”.

“Triste chiama, Isernia risponde” è lo slogan dei manifestanti che si sono riuniti nel parco comunale della città con candele, musica e slogan. Presenti giovani, adulti e bambini.



IMG_0016 IMG_0018