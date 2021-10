Share on Twitter

Nelle scorse ore, ad Agnone presso Palazzo Bonanni, si è tenuto l’incontro rivolto a ragazzi dai 18 ai 30 anni relativo ai corsi di formazione per tecnici logistici che saranno attivati dalla Fondazione ITS DE.MO.S. di Campobasso.

Buona la partecipazione dei ragazzi agnonesi interessati al progetto. “I corsi spaziano da esperienze nelle aziende a certificazioni per l’uso del computer, passando anche per l’insegnamento delle lingue. Formazione altamente qualificante pronta ad immettere i giovani nel mondo del lavoro – ha spiegato Daniele Saia, Sindaco di Agnone – Le iscrizioni scadono il 24 ottobre prossimo, consiglio a tutti gli interessati di non perdere questa importante occasione.”