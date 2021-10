Share on Twitter

I carabinieri di Montenero di Bisaccia stanno indagando su un episodio avvenuto all’uscita di una scuola del paese: la mamma di una bimba, sulla quale ha perso la potestà genitoriale, ha malmenato una suora.

La donna ha tentato di intrufolarsi a scuola per raggiungere la bimba, ma la suora l’ha riconosciuta e bloccata. A quel punto è scattata la reazione violenta, davanti agli occhi di tanti piccoli alunni. Per la vittima, con ferite al volto, si è resa necessaria una medicazione al Pronto Soccorso di Termoli. La furia della donna, che non è nuova a episodi violenti, è stata placata solo dall’intervento del papà di un altro bambino.

La scuola è controllata dalle forze dell’ordine.