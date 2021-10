Questa sera poco dopo le 19 una donna è stata investita da un’auto nella zona di piazza San Francesco a Campobasso. Subito soccorsa dai presenti, in pochi minuti è arrivata sul posto una ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Cardarelli per un trauma cranico. Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.