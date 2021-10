Quattro nuovi contagi su 325 tamponi processati, con il tasso di positività all’1,23%. E’ il dato che emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche un nuovo ricovero, in Malattie infettive. Si tratta di un paziente di Toscolano Maderno. Non ci sono guariti,m mentre gli attualmente positivi sono 98. I ricoverati al Cardarelli sono 6, di cui 5 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. Intanto, come sempre il venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale elaborato dall’istituto superiore di sanità. Il Molise passa da rischio moderato a basso mentre sul fronte dell’incidenza il dato risale leggermente. I nuovi casi ogni centomila abitanti sono 11,5. La scorsa settimana erano 9.8. Comunque si tratta di numeri molto bassi. Infine la situazione dei ricoveri in ospedale: i posti occupati in Terapia intensiva al Cardarelli restano il 3%, quelli in area medica sono il 2%.