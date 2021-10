Sono 11 i nuovi contagi emersi dai 592 tamponi processati nelle ultime ore in Molise, con il tasso di positività che scende allo 0,18%, dopo l’impennata di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 21. In particolare, sono 6 i casi registrati a Campobasso, che non collegati alla casa di riposo Pistilli, dove ieri era stato scoperto un focolaio tra gli ospiti ed alcuni operatori. Ed anzi, fanno sapere dalla struttura un anziano si è negativizzato proprio nelle ultime ore. Gli altri cinque contagi riportati dal Bollettino Asrem riguardano i comuni di Isernia, Macchia d’Isernia, Pozzilli, San Giovanni in Galdo e Sesto Campano. Non ci sono nuovi ricoveri in ospedale, né vittime ma si registra la guarigione di 7 pazienti: uno rispettivamente a Campomarino, Isernia, Sant’Angelo del Pesco, Termoli e tre a Fornelli.

Gli attualmente positivi sono 94, i ricoverati al Cardarelli sono cinque, di cui quattro in Malattie infettive ed uno in Terapia intensiva. Il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia è fermo a 498.