Sono da poco terminati i lavori di realizzazione della nuova piazzetta di Pietrabbondante e l’Amministrazione comunale si prepara ad inaugurarla.

L’opera urbana ha preso forma grazie alle donazioni della famiglia Vitullo, che ha voluto omaggiare il proprio paese d’origine permettendo al Comune di portare avanti l’operazione di riqualificazione urbana.

L’inaugurazione si terrà domenica 24 ottobre 2021, a partire dalle ore 11.

“Giornata importante per la nostra comunità ed occasione per esprimere profonda riconoscenza ai fratelli Vitullo (Goffredo, Vincenzo, Pierino, Daniela e Donatello) per il generoso ed ammirevole gesto rivolto al nostro paese – fanno sapere dal Municipio – Un sincero grazie per aver progettato e realizzato questo intervento, esempio lodevole di riqualificazione urbana, espressione tangibile dell’amore per questa terra e nuovo prezioso luogo simbolo di Pietrabbondante.” L’opera prenderà il nome di “Piazzetta Benvenuti a Pietrabbondante“.