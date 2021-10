Share on Twitter

La Regione Molise si e’ aggiudicata la fornitura di 79.352 dosi di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2021-2022. E’ quanto emerge dall’esito della procedura di gara comunicata dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo. Il Soggetto Aggregatore della Regione Molise, non avendo inserito nella propria programmazione l’iniziativa di gara, aveva richiesto al Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo la disponibilita’ ad aderire alla procedura di gara per la fornitura di vaccini antinfluenzali. (