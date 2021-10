I dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem. Secondo quanto riportato, sono 21 i nuovi positivi riscontrati su 364 tamponi processati. Di questi il numero maggiore di Campobasso, 11. 2 di Tufara e 1 rispettivamente di Campodipietra, Campolieto, Frosolone, Jelsi, Larino, Palata, San Giovanni in Galdo e Termoli. Tasso di positività al 5,7%. Da registrare il cluster nella casa di riposo di via delle Frasche a Campobasso. C’è anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di una persona del capoluogo. Nell’ospedale ci sono ora 5 pazienti con Covid in cura, di cui 1 in Terapia Intensiva. 5 i guariti. Salgono adesso a 90 gli attualmente positivi nella nostra regione