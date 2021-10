Ventinove studenti dell’Università di Saint Thomas (University of St. Thomas) di Saint Paul nel Minnesota (Usa), che ha una sede a Roma, sono venuti in Molise lo scorso weekend per conoscere le bellezze archeologiche, naturalistiche e tradizionali della nostra regione; una visita organizzata all’interno d’un Campus universitario trimestrale in Italia.

Accompagnati dal loro direttore, Thanos Zyngas, e dai loro professori, venerdì scorso sono stati a Isernia, ricevuti dal sindaco Giacomo d’Apollonio nella sala consiliare del Comune, e hanno poi ammirato il centro storico e i luoghi suggestivi della nostra città, soffermandosi tra l’altro a osservare i lavori al tombolo delle merlettaie locali.

I giovani studenti statunitensi hanno anche visitato il teatro sannitico di Pietrabbondante, la fonderia Marinelli di Agnone, il sito archeologico di Altilia e la città di Termoli.

Per loro è stata pure l’occasione di perfezionare la conoscenza della lingua italiana e assaporare le bontà gastronomiche della cucina regionale.

Al termine della permanenza nel nostro territorio, si sono detti entusiasti per questa esperienza, colpiti soprattutto dall’accoglienza e dal senso di ospitalità delle nostre genti, oltre che dal grande fascino dei luoghi incantevoli del Molise.