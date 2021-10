Share on Twitter

Affluenza in calo per il primo giorno di ballottaggio rispetto al primo turno, per le amministrative 2021 che porteranno all’elezione del nuovo sindaco della città di Isernia. Alle 23:00 del primo giorno soltanto il 42,37 % aveva espresso la propria preferenza, rispetto al 49% del primo turno.

La sfida è tra il candidato di centro sinistra Piero Castrataro e il candidato di centro destra Gabriele Melogli.

I seggi saranno ancora aperti fino alle 15:00, ora in cui si inizierà con lo spoglio delle schede.

Alle 14:00 nel Tg di Telemolise ci sarà in collegamento dal comune di Isernia Enzo Di Gaetano per gli aggiornamenti, mentre alle 15:00 inizierà la diretta elettorale con ospiti e dati scrutinati minuto per minuto.