Prende forma la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Alto Medio Sannio. 33 i Comuni coinvolti nel progetto dall’ampio respiro che prevede finanziamenti pari a 11 milioni di euro per il rilancio del territorio molisano.

Anche il Comune di Agnone, in qualità di Comune capofila, è coinvolto nell’iniziativa. Per il centro altomolisano si prevedono interventi che spaziano su tre ambiti diversi.

Per quanto concerne la mobilità sono previsti nuovi collegamenti per dare maggiori servizi a studenti, anziani e pendolari: più corse interne, più connessioni tra Agnone, Frosolone e Trivento e verso i centri di riferimento come Campobasso. Sul fronte sanitario, invece, è prevista l’implementazione di un modello di telemedicina per i pazienti con scompenso cardiaco e la realizzazione di un centro diurno per supportare le persone con DSA (Disturbi dello Spettro Autistico).

Nell’ambito del settore istruzione, inoltre, sono in programma finanziamenti per l’attivazione di laboratori didattici 4.0, in linea con le peculiarità del territorio e in ottica di sviluppo sostenibile. Tra i progetti, anche “Orto a Scuola”.