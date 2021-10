Share on Twitter

Share on Facebook

Questo pomeriggio alle ore 17.30 lo Spazio Comune Ru Puzz – ex Lavatoio di Isernia ospiterà la presentazione di “Tutta la vita da vivere”, l’ultimo romanzo dello scrittore Francesco Paolo Tanzj. Discuteranno con l’autore la giornalista e scrittrice Maria Stella Rossi e Giovanni Petta, docente e scrittore. La lettura dei brani sarà a cura di Giovanni Gazzanni, attore teatrale.

Poeta e narratore poliedrico, Francesco Paolo Tanzj è da sempre impegnato nella promozione della cultura, coniugando il suo lavoro di docente con la passione per la scrittura e ricevendo diversi riconoscimenti in entrambi i campi.

Fondatore, nel 1988, del Centro Studi Alto Molise, associazione culturale tra le più attive nel panorama culturale regionale, ha un lungo curriculum letterario. Il suo esordio risale al 1974, quando pubblica la sua prima raccolta di poesie, dal titolo Aggregazioni. Negli anni, Tanzj partecipa a eventi insieme a poeti del calibro di Ginsberg, Corso, Ferlinghetti ed è promotore di Reading di Poesia e Laboratori di Scrittura con poeti di fama nazionale, come Maria Luisa Spaziani, Amelia Rosselli, Sabino

d’Acunto, Dario Bellezza ed altri. Nel 1992 viene segnalato al Premio Montale.