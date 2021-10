Dall’inizio del mese di ottobre, è partito il “Censimento della popolazione e delle abitazioni”, le cui rilevazioni termineranno il 23 dicembre 2021. L’innovativa strategia non andrà a coinvolgere l’intero territorio comunale, dunque, di tutti i cittadini e tutte le abitazioni, ma soltanto dei campioni rappresentativi di essi. Di qui la integrazione di “dati amministrativi” e “dati d’indagine”, che consentiranno di fornire informazioni statistiche sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione dettagliate in ambito territoriale, da affiancare alla determinazione della popolazione legale, vale a dire della popolazione residente in ciascun comune. Consentirà di tenere i dati annualmente aggiornati, di ridurre i costi delle attività da espletare sul campo nonché di contenere il disturbo statistico verso le famiglie. Il Comune di Campobasso, in quanto Comune autorappresentativo, sarà tenuto ogni anno alla realizzazione di tale Censimento attraverso l’effettuazione di una “Indagine Areale” e di una “Indagine da Lista” previste nell’attuale anno 2021 nel periodo dal primo ottobre al 23 dicembre. Per i cittadini è obbligatorio rispondere ai questionari del Censimento, pena l’applicabilità di apposite sanzioni pecuniarie normativamente previste. Il Comune di Campobasso, come per legge, ha istituito un “Ufficio Comunale di Censimento” ed un “Centro Comunale di Rilevazione” ed ha organizzato una propria rete di rilevazione, con cui effettuerà sia operazioni sul campo (rilevazioni mediante apposite persone incaricate a recarsi presso le abitazioni delle famiglie e con l’uso di tablet) che attività in sede amministrativa (supporto, staff, back office, ecc.) anche al diretto servizio dei cittadini riguardo ad informazioni e assistenza (qualora i cittadini vogliano rivolgersi al Comune per ricevere informazioni e supporto ovvero vogliano farsi intervistare dall’ufficio per la compilazione del questionario).