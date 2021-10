La cabina di regia sui vaccini – riunita nelle ultime ore – ha varato una serie di novità che saranno in vigore in Molise da lunedì prossimo. Da mezzogiorno sul portale dedicato alle vaccinazioni sarà possibile effettuare (oltre alla già prevista prenotazione della prima dose) anche le seguenti prenotazioni, con possibilità di scelta di data, orario e sede di somministrazione per la terza dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni; terza dose per i cittadini dai 60 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni. E’ stato inoltre precisato che gli over 80 e gli ospiti e operatori delle Rsa e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione; non dovranno prenotarsi nemmeno i dipendenti Asrem over 60, in quanto – per garantire la copertura dei turni di servizio – verranno direttamente convocati dalla struttura.