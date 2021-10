I dati Covid con il bollettino dell’Asrem. Dopo diverso tempo senza vittime, da registrare, purtroppo, il decesso dell’uomo di 56 anni di Campodipietra che era ricoverato in Terapia Intensiva al Cardarelli. 401 i tamponi refertati e 8 i nuovi positivi riscontrati: 4 di Portocannone e 1 rispettivamente di Agnone, Campomarino, Larino e San Martino in Pensilis. Tasso di positività all’1,99%. Una persona guarita. Non ci sono nuovi ricoveri né dimessi. Gli attualmente positivi in Molise sono 88. 3 le persone con Covid ricoverate all’ospedale di Campobasso, tutte in Malattie Infettive.