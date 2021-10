Share on Twitter

Ancora polemiche sul Programma Operativo sanitario varato recentemente dal commissario della sanità Toma. 33 sindaci del basso Molise hanno scritto allo stesso Toma per contestare il documento e per chiedere il suo annullamento. “E’ stato approvato senza il necessario coinvolgimento della Conferenza dei sindaci – scrivono gli amministratori locali – ma soprattutto ridimensiona ancora di più le prestazioni ospedaliere per i cittadini del basso Molise con la previsione di un complessivo ridimensionamento dell’ospedale San Timoteo”. I sindaci formulano quindi una serie di osservazioni al Pos e chiedono che queste vengano inserite nel nuovo Programma operativo 2022-2024.