L’Azienda sanitaria regionale del Molise con provvedimento a firma del direttore generale, Oreste Florenzano, ha formalizzato la proroga fino al prossimo 31 ottobre dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 17 medici venezuelani dell’Associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’. Nel contempo, in ragione dell’urgenza di assicurare personale sanitario, l’Asrem ha proceduto alla stipula di altri sei contratti ad altrettanti medici della suddetta Associazione. Il provvedimento e’ stato adottato anche in considerazione della nota dello scorso giugno del Comando Carabinieri per la tutela della salute relativa alla carenza di personale sanitario presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Isernia.