Il maltempo non ha fermato la prima edizione della Granfondo MTB “Atene del Sannio – Città di Agnone” che si è svolta ieri, 10 ottobre 2021, nel centro altomolisano di Agnone. Tanti gli atleti accorsi dalle diverse parti del Molise e dalle regioni limitrofe per prendere parte all’incredibile competizione tra sterrati e impervie salite.

Il percorso, riconfigurato in forma ridotta a causa delle intemperie, ha messo a dura prova gli appassionati di mountain bike, tra single track fangosi , discese mozzafiato e salite tecniche, mettendo in risalto tutta la loro determinazione e voglia di tagliare il traguardo di gara. Neanche il freddo, la pioggia o il fango sono riusciti a fermarli.

Ad avere la meglio è stato il Campione Italiano nella categoria Master 3, Luigi Ferrito del “Team Giannini”, che si è classificato come primo assoluto. Secondo assoluto per Davide Caroselli con la maglia della “Sessan Bike ASD” e terzo posto per Domenico Campini della “Ciclistica L’Aquila A.Picco ASD”.

Tanta emozione e soddisfazione da parte degli organizzatori, ovvero la squadra di “Molise Cycling Team ASD” e il Comune di Agnone, per la buona riuscita della gara. Un evento che ha unito lo sport e il divertimento alla valorizzazione del territorio e del turismo outdoor coinvolgendo tutta la cittadinanza altomolisana che ha contribuito con diverse specialità tipiche alla riuscita della manifestazione. Il pacco gara prevedeva , tra le tante cose, la campanella della Fonderia Marinelli con logo della Granfondo.

Obiettivo centrato, quindi, per la prima edizione della Granfondo agnonese. Ora gli atleti di “Molise Cycling Team” e l’Amministrazione comunale guardano con fiducia al futuro, nell’ottica di organizzare una nuova edizione il prossimo anno estesa a due giorni, con diverse attività anche per famiglie con bambini e cicloturisti.

Le classifiche complete della gara svolta sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3FySzJ3