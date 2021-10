In leggera risalita i contagi del Molise nella settimana appena passata. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 32 contro i 20 della settimana precedente. Risale di poco anche il tasso di positivita’ che passa dallo 0,7 per cento all’1,2 per cento. Continuano inevec a diminuire i numeri degli attualmente positivi, che in regione oggi sono 80 contro i 108 di una settimana fa. Stabile la situazione dei ricoveri: restano 3 i pazienti all’ospedale Cardarelli di Campobasso (uno di loro e’ in terapia intensiva). Per quanto riguarda il bollettino quotidiano di oggi – lunedì 11 ottobre – nessun nuovo caso su 306 tamponi processati.