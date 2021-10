Una giornata storica quella del 9 ottobre 2021 per tutta la comunità di Lupara. Pasquale Marsilio, classe 1919, ha compiuto 102 anni.

Se si pensa che la moglie, Nicolina Carluccio, di anni ne ha 98, il calcolo è molto semplice: in due formano una coppia da duecento anni. Una vita di amore per la famiglia, lavoro, generosità, semplicità e rispetto degli altri. Infiniti auguri di cuore dai figli Francesco e Pina, dal genero Beniamino, dai nipoti Teresa, Marilina, Antonio e Daniel, dalle tre pronipoti Elisa, Gioia e Serena. Grazie per esserci, la vostra vita sia da esempio per tutti. Vi vogliamo un mondo di bene!