MONOPOLI – CAMPOBASSO 1-2

5 minuti di recupero

90^ Tiro di Grandolfo respinto da Raccichini sulla ribattuta Nocciolini manda altro

87^ Escono Guiebre e Morrone entrano Langella e Milani per il Monopoli

86^ Ammonito Dalmazzi del Campobasso

79^ Ammonito Fabriani. Dopo uno scontro di gioco il giocatore rossoblù perde i sensi, ma tutto rientra. Cudini sostituisce Fabrini con Sbardella

75^ Escono Vitali e Di Francesco entrano Vanzan e Liguori

73^ Esce Piccinni entra Nocciolini per il Monopoli

67^ Tiro di Bontà da fuori area alto

60^ Doppio cambio Monopoli escono D’Agostino e Viteritti entrano Tazzer e Grandolfo

57^ Da azione d’angolo Dalmazzi pericoloso, devia Loria

56^ Esce Menna entra Magri per il Campobasso

52^ Raddoppio del Campobasso con autogoal di Guiebre che realizza nella sua porta su corss di Candellori

45^ Pace crossa al centro, Bontà dall’area piccola manda a lato

37^ Pareggio del Monopoli: Starita servito dalla sinistra realizza con un tiro all’incrocio dei pali, 1-1 il parziale

29^ ammonito Candellori

19^ Tiro di Candellori dal limite. grandissimo intervento di Loria che riesce a deviare in angolo

10^ Monopoli in avanti, cross dalla sinistra, Viteritti dal limite tiro a lato

4^ Di Francesco entra in area, mette al centro, sul secondo palo arriva per Tenkorang che porta in vantaggio il Campobasso, 0-1 il parziale

Monopoli – Campobasso gara iniziata