Domenica assolutamente positiva per quanto riguarda i dati Covid. Nell’ultimo bollettino dell’Asrem non si registrano nuovi positivi a fronte di 121 tamponi refertati. Allo stesso tempo, però, nelle ultime ore non si registrano nuovi guariti, pertanto gli attualmente positivi nella nostra regione restano 85, con una preponderanza in provincia di Isernia (48).

Nessun ricovero ma anche nessun dimesso e nessun decesso. Restano pertanto sempre 3 i pazienti con Covid ancora in cura al Cardarelli: 2 in Malattie Infettive e 1 un Terapia Intensiva.