Servizio conduzione e vigilanza scuolabus, il Comune di Trivento cerca personale. Le figure professionali che il Comune ricerca, per il tramite di una cooperativa, iscritte ai relativi Albi professionali se istituiti, sono: 8 conducenti scuolabus patente D e CQC; 8 vigilanti scuolabus con comprovata esperienza. È richiesto il possesso della patente di guida e di essere automuniti. Gli aspiranti devono inoltrare i seguenti documenti: Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali; Documento di riconoscimento in corso di validità; patente categoria D ECQC – green pass Covid 19 all’indirizzo e-mail coopastronascente@gmail.com oppure con consegna a mano presso gli Uffici Amministrativi della Cooperativa Sociale Astronascente, sito in Fragneto Monforte (BN) in Via Mastrogiacomo, 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate, mediante le modalità indicate entro e non oltre le 18:00 del giorno 10 ottobre 2021.