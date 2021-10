A Campobasso si celebra la natura urbana con “Urban Nature”. L’evento nazionale del WWF torna grazie all’adozione della iniziativa da parte della Associazione di Quartiere “Vivi Colle dell’Orso”.Negli ampi spazi verdi gestiti dall’Associazione, si potrà ragionare dell’importanza del verde urbano approfondendo il senso e il valore del verde nella progettazione e resilienza delle città del futuro, esposte alle sfide dei cambiamenti climatici, della salute e del benessere dell’habitat umano. L’evento campobassano avrà luogo nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, mentre l’evento nazionale avrà luogo il giorno dopo, domenica 10 ottobre. Sarà l’occasione per aumentare la conoscenza degli spazi che sono a disposizione dei cittadini e valorizzati dal servizio ed attenzione dei volontari, invitando a riflettere, nel corso del dibattito organizzato dalla associazione “Progetto 136” sull’impegno che ciascuno, grande e piccolo che sia, può offrire per vincere le sfide che il futuro ci pone di fronte con un convinto impegno locale ed una visione globale di benessere. Appuntamento dunque in via Campania a Campobasso, nei pressi della sede dell’Associazione di Quartiere “Vivi Colle dell’Orso”, sabato 9 ottobre 2021 alle ore 15,30.