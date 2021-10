Lega Pro: borsino infortunati all’antivigilia della trasferta di Monopoli. Per Parigi possibile panchina a Monopoli, ancora fuori Ladu. Per il centrocampista sardo il rientro dovrebbe essere previsto fra due settimane al massimo per scongiurare qualsiasi tipo di problematica. Ladu è un infortunato di lungo corso che, per fortuna, sta intravedendo la luce in fondo al tunnel del problema alla spalla. Cudini non dovrebbe disporre nemmeno di Martino che si è fatto male in un contrasto in un recente allenamento. Come al solito fa lo staff del Campobasso, studia profondamente l’avversario di turno, il Monopoli di Alberto Colombo. I pugliesi appaiono come una società che ormai si è assestata da anni in serie C e punta a fare bene domenica per domenica, come ha dichiarato alla stampa ieri il centrocampista Francesco Vassallo. La squadra pugliese ha un’età media superiore a quella del Campobasso e ha fatto la maggior parte dei punti al Veneziani: vinte tre gare interne ed un pareggio contro l’Avellino, per un totale di undici punti su tredici complessivi. Di contro, invece, c’è un Campobasso davvero bravo lontano da Selvapiana: cinque degli otto punti sono stati fatti fuori dal Molise. Gli stessi del Foggia ed uno in meno del Francavilla. Sicuramente il dato migliore fra le squadre della parte destra della classifica. Tutti questi ingredienti rendono Monopoli – Campobasso una partita certamente interessante e dal pronostico ambiguo che non riesce a delineare una vera favorita della vigilia.