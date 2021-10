La lunga attesa è finita. Da domani si fa sul serio. Alle ore 16 al Palaunimol arriva il Benevento calcio a 5, formazione neopromossa in serie A2. I rossoblù hanno voglia di cominciare con il piede giusto questa nuova avventura, consapevoli del fatto che iniziare bene è importante. Il match con i campani è di quelli da affrontare con la giusta determinazione. Queste, alla vigilia, le dichiarazioni del tecnico Sanginario. “Siamo felici di poter cominciare la stagione sul nostro rettangolo di gioco, di fronte al nostro pubblico – spiega il trainer rossoblù alla vigilia – pubblico che potrà assistere al match in maniera ridotta ma la cosa ci permette di tornare, seppur parzialmente, alla normalità”.

Nelle amichevoli estive avete fatto ottime cose. Questo rappresenta un buon viatico in prospettiva campionato. Concorda? “Assolutamente sì anche se io ho imparato a non dare molta importanza alle amichevoli che restano tali. Il campionato è tutta un’altra cosa, ci sono dei punti in palio, si gioca in maniera differente. Va bene quindi la positività che deriva dai test estivi ma adesso dobbiamo proiettarci al campionato che sicuramente presenterà delle difficoltà maggiori rispetto ai quadrangolari. Ci sono punti in palio pesanti già da domani quando affronteremo una formazione neopromossa e dobbiamo assolutamente fare risultato”:

La squadra è cambiata in gran parte rispetto allo scorso anno. La preparazione e le amichevoli hanno confermato che il gruppo è già ben amalgamato. “Sono d’accordo. Con la squadra si è lavorato molto e di più rispetto allo scorso anno proprio perché avevamo paura delle tante novità portate all’interno del gruppo. Devo dire che le scelte della società sono state sagge, ricadute su elementi giovani e quindi in linea con la politica societaria del Cus Molise. Allo stesso tempo sono ragazzi seri e di valore quindi credo che potranno ritagliarsi degli spazi importanti e mettersi in mostra nel campionato che parte domani”.

Arbitri – Dirigeranno il confronto i signori Rutolo di Chieti e Sallese di Vasto. Il crono sarà il signor Fardelli di Cassino.