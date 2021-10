In Molise viaggia spedita la macchina delle vaccinazioni per la terza dose. Nelle ultime ore sono state superate le seimila somministrazioni tra soggetti fragili e over 80. Secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe proprio il Molise è in testa per le inoculazioni delle terze dosi tra le regioni italiane con il 9 per cento di vaccinazioni già effettuate nella platea dei soggetti interessati in questa fase (over 80 e soggetti fragili). La media nazionale è attualmente del 2,4 per cento. Complessivamente in regione le dosi di vaccino somministrate sono invece oltre 442mila.