Fare fronte comune a tutela soprattutto dei presidi sanitari del basso Molise e in modo particolare del San Timoteo. I sindaci dell’area e i comitati si sono ritrovati al Cosib. Messo in discussione il programma operativo straordinario. Un territorio che ha bisogno di garanzie, di servizi indispensabili, di risposte di fronte a eventuali emergenze: è emerso ancora una volta questo, nel lungo confronto. Tutti d’accordo su un fatto: il San Timoteo va potenziato.

I comitati “San Timoteo”, Basso Molise per il bene Comune e Movimento Articolo 32, sempre vigili su atti e provvedimenti che interessano le strutture ospedaliere. Hanno segnalato più volte disservizi, hanno messo in luce la carenza di personale con enormi sacrifici per chi lavora in corsia. Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, non ha dubbi: contro il Pos bisogna andare al Tar.