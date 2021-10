Share on Twitter

Il teatro del Loto di Ferrazzano riapre dopo lo stop per la pandemia durato quasi due anni e per la ripartenza ospita un premio Oscar. Sara’ infatti Nicola Piovani a inaugurare la stagione, il 15 e il 16 ottobre, con il suo spettacolo “Note a margine su la Musica e’ pericolosa”. Con Piovani al pianoforte ci saranno Marina Cesari al sassofono e Marco Loddo al contrabbasso. Nei lunghi mesi dello stop agli spettacoli il ‘Loto’ non e’ rimasto pero’ fermo: tutto l’edificio e’ stato restaurato e le facciate sono state ricoperte con mosaici rendendo cosi’ unico il piccolo teatro molisano. Piovani aprira’ la nuova stagione di eventi che proseguira’ fino a primavera, il cartellone completo sara’ presentato nei prossimi giorni.