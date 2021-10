I carabinieri della Stazione di Carovilli, in collaborazione con i colleghi del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e da personale Civile dell’Ispettorato del Lavoro di Isernia, hanno controllato un cantiere edile della zona. In seguito alle verifiche sono emerse numerose inosservanze addebitate alla ditta esecutrice dei lavori. In particolare i carabinieri hanno riscontrato, tra l’altro, l’assenza del piano operativo di sicurezza da parte della ditta che, peraltro, non aveva provveduto ad effettuare la prevista visita medica dei lavoratori né alla loro adeguata formazione.

Il cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo e sono state contestate ammende per un ammontare di circa 70.00 euro.