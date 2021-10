Share on Twitter

Ad avere la meglio alle elezioni amministrative 2021 di San Pietro Avellana è stata la candidata Simona De Caprio alla guida della lista “Uniti per San Pietro Avellana”. Nulla da fare, invece, per la lista “Il nostro paese” guidata da Giuseppe Sebastiano e rappresentante la continuità del centrosinistra che ha amministrato il centro negli scorsi 10 anni insieme a Francesco Lombardi.

Dopo il risultato elettorale, Sebastiano è intervenuto ai microfoni di Telemolise per un commento su quanto avvenuto: “La popolazione ha voluto un cambio e non ha espresso la volontà di continuare con un’Amministrazione che ha fatto tanto per il paese e che continuerà a fare tanto. Anche all’opposizione saremo costruttivi”.

Un lavoro, quello suo e della sua squadra, che non si arresterà: “Abbiamo già dimostrato il nostro impegno per San Pietro Avellana, ora continueremo a lavorare perché noi vogliamo il bene per il nostro paese“.