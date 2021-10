Per la stagione 2021/2022 la Scuola Calcio Chaminade Campobasso ha scelto di aderire al nuovo progetto promosso dal Settore Giovanile e Scolatico della Figc: Torneo Under 13 Futsal Elite. 37 squadre ai nastri di partenza, tra cui il team molisano inservito nel Gruppo 9 insieme a Real San Giuseppe, Mediterranea e Chieti. Per i rossoblù è in programma un quadrangolare che si svolgerà a Roma in un’unica data, accederà al prossimo turno solo una formazione. Il Torneo Under 13 Futsal Elite è nato da un idea dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana Alessio Musti per unire calcio e calcio a cinque. Il progetto è riservato alle società partecipanti ai campionati nazionali di futsal, ai club professionistici di calcio a 11 e alle scuole calcio a 5 Elite. Previste gare esclusivamente di futsal, con finale il 31 ottobre. Tra le società che hanno aderito al Torneo spiccano su tutte: Juventus e Bologna, club storici del mondo del calcio. Per la Chaminade Campobasso sarà un esperienza importante per società e tesserati. A guidare la formazione Esordienti dei rossoblùSiro D’Alessandro e Massimiliano Marsella, con quest’ultimo che nei giorni scorsi a Coverciano ha conseguito l’abilitazione da Allenatore calcio a 5 I° Livello.

Fonte: Ufficio stampa