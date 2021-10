Riparte la Scuola di Teologia per Laici “San Casto”, ad annunciarlo il vescovo di Trivento, Claudio Palumbo. Due le sedi individuate, quella di Trivento e quella di Agnone, mentre le materie d’insegnamento sono le seguenti: Patrologia, Storia della Chiesa e Sacra Scrittura. A tenere le lezioni saranno il vescovo Claudio Palumbo, Don Erminio Gallo e Padre Ernesto della Corte. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, si riparte con le lezioni in presenza della scuola che ha i seguenti specifici obiettivi, fanno sapere dalla curia di Trivento: formare cristiani adulti che sappiano giudicare tutto con gli occhi della fede, ma anche con adeguato senso critico; un’iniziazione ad un’autentica spiritualità nell’esercizio della riflessione teologica della fede; preparare ministri istituiti e straordinari, catechisti, persone per servizi ecclesiali nei quali il sapere teologico non sia solo atteggiamento della persona, ma anche capacità di proporlo con modalità culturali ad altri; possibilità di aggiornamento in discipline didattiche e legislative per insegnanti di religione nelle scuole medie inferiori e superiori e anche per il clero. “Speriamo che la partenza che facciamo ora con tanta fiducia possa essere l’inizio di un anno completo e tranquillo – fanno sapere dalla diocesi – sempre nell’osservanza rigorosa di tutte le norme di prevenzione epidemiologica, e che come negli ultimi anni tante persone possano cogliere l’occasione di questa proposta formativa che offre la Diocesi di Trivento, con le modalità in atto da alcuni anni e che hanno riscosso un notevole successo”. Per informazioni si può contattare il telefono 0874.871745 o consultare il sito diocesano.